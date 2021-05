Wystawy o kpt. „Salwie” i sierż. „Lalusiu” na „Przystanku Historia” w krakowskim oddziale IPN

Wystawę będzie dostępna w gmachu Instytutu Pamięci Narodowej przy ulicy Juliana Dunajewskiego 8 w Krakowie. Będzie można ją obejrzeć do 14 maja br. w godzinach od 9.00 do 17.00.

Jan Dubaniowski urodził się 21 września 1912 r. w Krakowie. Był absolwentem elitarnego korpusu kadetów, żołnierz służby stałej Wojska Polskiego. Brał udział w kampanii wrześniowej w stopniu kapitana i trafił do niemieckiego obozu dla jeńców - oficerów (Oflag II b). Po udanej ucieczce przybył do Krakowa, gdzie od 1942 r. był oficerem akowskiej konspiracji, w której dowodził odtwarzanym w podziemiu I dywizjonem 6. pułku artylerii ciężkiej AK. Latem 1944 r. wstąpił do oddziału partyzanckiego legendarnego rtm. Józefa Świdy ps. „Dzik”. Następnie został przydzielony jako oficer taktyczny do Zgrupowania Oddziałów Partyzanckich „Odwet” w obwodzie myślenickim AK.

Po ogłoszonej w połowie 1945 r. amnestii, czasowo ograniczono akcję represyjną wymierzoną w ludność i konspirację niepodległościową (choć nigdy jej nie przerwano), nie zamierzał jednak ujawniać siebie i swoich ludzi przed wrogiem.

Oblicza się, że w latach 1945 – 1947 przez oddział „Salwy” w sumie przewinęło się około 110 żołnierzy. Oddział był bardzo dobrze uzbrojony – większość żołnierzy posiadała broń automatyczną. W dyspozycji oddziału był także samochód ciężarowy.

14 marca 1947 r. Jan Dubaniowski wraz z kilkudziesięcioma podkomendnymi ujawnił się w PUBP w Bochni. Zgodził się też na podpisanie odezwy do pozostałych w podziemiu podkomendnych wzywającej ich do ujawnienia się i złożenia broni, co zaowocowało ujawnieniem niemal wszystkich jego podwładnych. Jednakże w wyniku szykan, represji i licznych aresztowań partyzantów, Jan Dubaniowski powrócił do konspiracji i w sierpniu 1947 r. odtworzył oddział. W zmienionych warunkach politycznych i militarnych była to raczej grupa przetrwania niż oddział partyzancki.