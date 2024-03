Youtuber z Krynicy wraz z żoną nakręcił film o pięknie domowych porodów. Wideo

Dlaczego ta sympatyczna para zdecydowała się na zrealizowanie akurat takiego obrazu? Wszystko tłumaczy Sylwia Jeleń, inicjatorka projektu.

- To film, który naprawdę realnie może zmienić życie. Poród to szczególny czas. I dla kobiety i dla dziecka i dla mężczyzny. Nie da się o nim zapomnieć. Nie poznałam jeszcze żadnej kobiety, która wymazała kompletnie z pamięci swój poród. A... czasem się chce. Ja swoje porody chciałabym zapamiętać w każdym małym szczególe do końca życia. Bo moje historie porodowe są piękne i niosą mnie. Dosłownie podnoszą mnie do nieba w trudnych chwilach, których w macierzyństwie nie brakuje. Ale wcale nie musiało tak być, bo moja historia życia wcale nie jest łatwa. Mam też, jak każdy, swoją historię chorób i lęków – wyznaje wprost Pani Sylwia.