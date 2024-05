Za nami 41. edycja DRUZBACKI - Konkursu Muzyki, Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych i Drużbów Weselnych. Jury oceniało 169 prezentacji

DRUZBACKA to jeden z tych konkursów, który od lat podtrzymuje tradycje folklorystyczne w podgórskich tereneach Małopolski. Jego organizatorem jest Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ, a uczestnicy dają popisy swoich umiejętności na scenie Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu. Tegoroczny Konkurs Muzyki, Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych i Drużbów Weselnych odbył się w dniach 8-12 maja, a jury nie miało łatwego wyboru.

- Patrząc na historię przeglądu, dostrzegamy nie tylko wzrost liczby uczestników, ale też wysublimowanie wyrazu artystycznego występów, przede wszystkim zaś pogłębienie świadomości merytorycznej osób biorących w nim udział. Wielokrotnie mile zaskakuje bardzo dobra technika wykonawcza i sięganie do archaicznych treści i form prezentacji. To wszystko sprawia, że DRUZBACKA jest konkursem atrakcyjnym, gromadzącym liczną widownię - uznała Komisja Artystyczna DRUZBACKI. - Tegoroczny konkurs stał na dobrym i bardzo dobrym poziomie, szczególnie w kategoriach muzyk, instrumentalistów i grup śpiewaczych, co uwidoczniło się w przyznaniu wielu nagród równorzędnych.