Zagrali krakowianie. Reprezentacja Polski U-19 odpada

Polacy w tym meczu prowadzili już 2:0 po golach Aleksandra Buksy w 12 min z rzutu karnego i samobójczym trafieniu Danyło Udoda. Niestety, tuż przed przerwą kontaktowego gola z rzutu karnego strzelił Jehor Jarmoluk, a w 83 min wyrównał Danyło Udod. To oznacza, że Polska zajęła trzecie miejsce w swojej grupie za Ukrainą i Finlandią i odpadła z dalszych gier.

Przeciwko Ukrainie wspomniany Buksy, czyli były piłkarz Wisły Kraków, który grał do 57 min, gdy zmienił go Szymon Włodarczyk. Cały mecz rozegrał piłkarz Hutnika, wypożyczony do niego z Wisły Daniel Hoyo-Kowalski, a w 80 min na placu gry pojawił się wiślak Piotr Starzyński.