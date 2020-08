Zakatował w Kłaju mężczyznę, bo myślał, że rywal dobierał się do jego partnerki

Do tragedii doszło w czerwcu 2019 r. na żwirowisku w Kłaju, gdzie imprezę z alkoholem urządziły sobie trzy osoby. Tomasz S. był tam ze swoją partnerką Joanną, towarzyszył im Damian B. 29-latek z Tarnowa. Kobieta poznała go przypadkowo podczas pobytu w tarnowskim szpitalu na kuracji, Damian B. zadzwonił do niej i przyjechał do Kłaja w odwiedziny, gdzie mieszkała.

We troje miło spędzali czas nad wodą. Tomasz S. na moment usnął, a gdy się obudził, zobaczył, że jego partnerka przytula się do Damiana B. i całuje go. Gdy mężczyzna wyszedł z wody, rozpoczęła się awantura z Tomaszem S., który następnie zaatakował pięściami i kopał po głowie Damiana B. Przypadkowy świadek wezwał na miejsce policję i pogotowie. Damian B. z poważnymi obrażeniami głowy trafił do bocheńskiego szpitala i tam zmarł dwa tygodnie później.