Zakopane. Bała się, że jej odłączą prąd za zaległe 3,46 zł. Złodzieje ukradli jej z konta 10 tys. zł

31-latka z nieznanego jej numeru telefonu otrzymała wiadomość. Została poinformowana o konieczności uregulowania należności w wysokości 3,46 zł, ponieważ zostanie jej odłączony prąd. W wiadomości otrzymała także link do strony internetowej, która miała ułatwić płatność. Będąc na wakacjach w Zakopanem chciała sprawę załatwić szybko przez telefon

- mówi Roman Wieczorek, rzecznik prasowy zakopiańskiej policji.

Kobieta z listy wybrała swój bank, wpisała dane do logowania. Jednak płatność nie udała się. Po chwili okazało się, że ktoś inny dokonał autoryzowanego wejścia na konto i jego przejęcia, które pozwoliło na wyprowadzenie z konta ponad 10 tysięcy złotych za pomocą różnych operacji finansowych. Złodzieje poprzez link wysłany w SMS uzyskali dane do logowania do konta.