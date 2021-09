Zakopane. Deszczowe Krupówki pełne turystów, niestraszne im załamanie pogody

Chmury przysłoniły Giewont, zasnuły niebo nad Zakopanem. Pada deszcz w Tatrach i mieście. Termometry wskazują 9-10 stopni, czyli jeszcze względnie ciepło. Gwałtowne załamanie pogody zapowiadane od niedzieli przyniesie ochłodzenie. Prognozy pogody nie są obiecujące, przyszły tydzień zapowiada się wyjątkowo chłodny. W najwyższych partiach gór znów może spaść śnieg.

Mimo takiej aury, wielu turystów postanowiło spędzić weekend w Zakopanem. Korki na drogach dojazdowych do miasta tworzyły się już w piątek. - Tegoroczna jesień jest wyjątkowo dobra dla branży turystycznej. Zainteresowanie szczególnie weekendami jest duże - mówi Dariusz Galica, współpracujący z hotelami w gestii pozyskiwania klientów.

Taka sytuacja będzie przez cały wrzesień, a być może także październik. Wszystko będzie zależeć od pogody.

- Liczymy na to, że prognozy się nie sprawdzą i wyjdzie słoneczko. Nawet jeśli nie będzie padać to nic straconego, bo w tym mieście jest co robić. Możemy iść na basen i pogrzać się w saunie. Mamy już plan awaryjny w razie ochłodzenia - mówi Kasia, która przyjechała pod Tatry z narzeczonym z Torunia.