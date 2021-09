Zakopane. "Diablo" Włodarczyk i inni pięściarze trenują pod Giewontem

Pod Giewontem obecnie przygotowuje się do walk m.in. Krzysztof "Diablo" Włodarczyk, Krzysztof Głowacki, Fiodor Czerkaszyn, Kamil Szeremeta, czy Michał Cieślak.

- Panowie w trakcie tych zawodów sparują ze sobą, ale także biegają po górach. Te zajęcia są niezwykle wyczerpujące, ale – jak to mówimy – wykuwające stal w najlepszych możliwych warunkach. To nieodzowny element naszych obozów zarówno letnich, jak i zimowych. Podbiegi górskie i zdobywanie gór w szybkim tempie sprawiają, że nasi zawodnicy chcą na końcu dnia umrzeć, ale potem to widać na ringu. Oni nie mają za dużo czasu na podziwianie widoków górskich. Są to profesjonaliście i mają tutaj pełne ręce roboty. Są trzymani w bardzo mocnych ryzach, w dyscyplinie . To jednak owocuje później wynikami – mówi Daniel Bartłomowicz z Grupy KnockOut Promotions, która organizuje obóz w Zakopanem.