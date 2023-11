Gala boksu w Zakopanem. Polak obronił tytuł mistrza Europy. Wygrał przed czasem

Gala była dużym wydarzeniem, które przyciągnęło fanów tej dyscypliny sportu. W trakcie gali zaplanowanych zostało osiem pojedynków. Główna walka wieczoru – Michał Cieślak vs Tommy McCarthy - zakończyła się przed czasem zwycięstwem Polaka.

Pierwsze runda była zachowawcza – wyglądała jak wzajemne badanie zawodników. Zapowiadała jednak emocje, które nadeszły już w drugiej rudzie. Bitwa trwała do siódmej rundy. Wtedy Irlandczyk został posłany na deski. Podniósł się, wrócił do narożnika. Jednak na ringu został rzucony biały ręcznik. Cieślak wygrał przed czasem.

Już wcześniej czułem swoją świetną formę, ale nie ukrywam - dziś to była naprawdę ciężka robota. McCarthy nieźle bije, no i należy do tych, na których w ringu trzeba uważać dosłownie od pierwszej sekundy - podkreślił Cieślak.