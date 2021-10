Zakopane i rewolucyjne inwestycje. Plany robiono z rozmachem, ale zostały po nich na razie tylko wizualizacje

W minionych latach rewolucyjnych planów było sporo. Polskie Koleje Linowe w 2016 roku chciały zmienić zbocze Gubałówki w całoroczne centrum turystyczno-rekreacyjne. Miały powstać nowe trasy dla narciarzy. Jedna tuż obok kolejki linowo-terenowej - nad Walową Górą. Górna i Dolna stacja miała zostać przebudowana w nowoczesny kompleks przystosowany dla narciarzy i turystów. Przy dolnej stacji kolejki miał być wybudowany parking wielopoziomowy, z których korzystaliby narciarze, czy browar z kręgielnią...

PKL planował wybudować także wielką wieżę widokową o wysokości 45 metrów z dwoma tarasami widokowymi, a także budynek techniczny kolei z częścią gastronomiczną. To wszystko miało stanąć na Butorowym Wierchu w Kościelisku. Ze szczytu konstrukcji miała pobiec jedna z najdłuższych zjeżdżalni na linie w Polsce.

Najbardziej szokującym pomysłem PKL było... wydrążenie tunelu pod kopułą Kasprowego Wierchu - tak by ułatwić przejście dla narciarzy do trasy zjazdowej w kotle Goryczkowym. Tunel miał mieć 122 metry długości. Zaczynałby się na placu - tuż przy wejściu do budynku górnej stacji głównej kolejki. Pomysł ten - nazywany przez niektórych kosmicznym - upadł. Głównie ze zględów ekologicznych.