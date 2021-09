Zakopane. Młodzi chcą klimatycznego stanu wyjątkowego pod Giewontem

Hasłem przewodnik strajku młodych było hasło „Wspólne działanie lub wspólne wymieranie”. Zakopiański strajk był jednym z wielu organizowanych przez młodych ludzi w wielu miastach Polski. Pod Giewontem w strajku wzięła udział grupa kilkunastu młodych ludzi.

- Strajkujemy po to, by budować świadomość. Nawołujemy rząd, by zaczął działać i wprowadził zmiany systemowe. Które zostaną narzucone na całe społeczeństwo. Z naszym klimatem jesy źle. Zostało nam niewiele lat, by odwrócić zmiany klimatyczne podnoszące temperaturę na świecie. Nie mamy już czasu na czekanie i na obietnice – mówi Kalina Kalińska, współorganizatorka Młodzieżowego Strajku Klimatycznego w Zakopanem.

Młodzi zakopiańczycy – oprócz postulatów ogólnopolskich, mówili także o przygotowanych propozycjach lokalnych, które mają pomóc chronić klimat pod Giewontem.

- Postulujemy o wprowadzenie klimatycznego stanu wyjątkowego. To jest taki symboliczny gest, ale w ten sposób władze miasta pokażą, że zmiany klimatu traktują w sposób priorytetowy – mówi

Alicja Sewera, współorganizatorka strajku.