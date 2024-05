Zakopane na wakacje podniesie ceny na parkingach miejskich. Ale tylko dla turystów

Teraz – jedną z pierwszych decyzji nowych władz Zakopanego – jest kolejna podwyżka i to tylko dla turystów. W czwartek 23 maja rada miasta jednogłośnie zdecydowała podwyższyć stawki za parkingi do 6 zł za pierwszą godzinę – za postój na parkingach w centrum miasta (w tzw. podstrefie A). Za drugą godzinę trzeba będzie zapłacić 7,2 zł, za trzecią – 8,6 zł, a za każdą kolejną 6 zł.

Już narzekają na wysokie stawki

Turyści odwiedzający miasto oczywiście nie będą zadowoleni z podwyżki. Jednak najbardziej boli ona mieszkańców okolicznych miejscowości, którzy na co dzień pracują w Zakopanem.

- To poważnie uderza po kieszeni mieszkańców Poronina, czy Kościeliska. Do centrum Zakopanego mamy jakieś 7-8 km, a jesteśmy traktowani jak obcy. Ja pracuję w Zakopanem, moje dziecko chodzi do szkoły w Zakopanem, moja żona pracuje w Zakopanem. Codziennie jeździmy autem do pracy, szkoły, lekarza, czy urzędów na terenie Zakopanego. A traktowani jesteśmy jak turyści. To jest niesprawiedliwe – mówi pan Grzegorz, mieszkaniec Kościeliska.