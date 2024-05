Nowy burmistrz Zakopanego będzie zarabiał więcej niż prezydent Warszawy

Wynagrodzenie nowego burmistrza było jednym z punktów drugiej sesji nowej rady miasta. Jest to obowiązkowy punkt, który muszą podjąć radni. Pensje burmistrza, wójtów, czy prezydentów miast reguluje rozporządzenie rady ministrów ws. wynagradzania pracowników samorządowych.

Za taką pensją głosowało 16 radnych, dwóch wstrzymało się od głosu, a jeden radny był przeciw.

Co ciekawe, Filipowicz jako osoba, która dopiero piastuje to stanowisko przez miesiąc, będzie zarabiał więcej niż prezydent największego miasta w Polsce – Warszawy. Pensja Rafała Trzaskowskiego, decyzją radnych stolicy, będzie wynosiła 18 tys. 293 zł brutto - tyle samo, co w poprzedniej kadencji Trzaskowskiego.