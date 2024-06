Bocheńscy radni zdecydują, czy Andrzej Duda straci tytuł Honorowego Obywatela Bochni. Domaga się tego autor petycji

Petycja mieszkańca Bochni „z żądaniem” uchylenia uchwały przyznającej Andrzejowi Dudzie honorowego obywatelstwa Bochni wpłynęła do urzędu miasta 10.06.2024.

„Nie podzielam bałwochwalczej radości, ani dumy, ani uznania ówczesnej Rady Miasta dla postawy Andrzeja Dudy. Ten człowiek, który sprawuje najwyższą funkcję w państwie, w żaden sposób nie zasługuje na honorowe obywatelstwo Bochni” - stwierdził autor tekstu. Niżej przywołuje trzy argumenty na poparcie swojego wniosku: „łamanie Konstytucji RP; ostentacyjne wspieranie skazanych przestępców; publiczne obrażanie Polaków przez nazywanie ich „świniami””.

Aktualnie Bochnia ma czterech honorowych obywateli. Oprócz Andrzeja Dudy, który tytuł uzyskał w 2018 roku, są nimi również Jerzy Katlewicz (od 2000 roku), abp Henryk Nowacki (2003) oraz Jan Flasza (2022). „O ile trzej inni honorowi obywatele przynoszą Bochni chlubę, to Andrzej Duda jako honorowy obywatel jest powodem do wstydu i należy to jak najszybciej zmienić” - uważa wnioskodawca.