Zakopane. Nagrody w konkursie "Oblicza Frasobliwego" rozdane. Wyjątkowa wystawa w Czerwonym Dworze

- Głównym celem konkursu było pobudzenie inwencji twórczej oraz popularyzacja i dokumentacja unikalnych zjawisk kultury, jakimi są malarstwo na szkle i rzeźba w drewnie. Celem równorzędnym była także popularyzacja tradycji chrześcijańskiej kultu wizerunków Chrystusa Frasobliwego - mówi dr Małgorzata Wonuczka-Wnuk, dyrektor Czerwonego Dworu.

Do konkursu zostało zgłoszonych ponad 120 prac rzeźbiarskich i malarskich. W kategorii rzeźb i płaskorzeźb pierwsza nagrodę otrzymali ex aequo Jan Zięder za rzeźbę "Chrystus Frasobliwy. 100. Rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę" oraz Piotr Mentel - za kapliczkę z Jezusem frasobliwym. Drugiej nagrody nie przyznano. Trzecie miejsce zajęły rzeźba Rafała Chabiora pt. "Ostatnie zadumanie" i rzeźba Ryszarda Strońskiego "Co to będzie".

W kategorii malarstwo na szkle pierwszą nagrodę zdobyła Zofia Fortecka za pracę „Chrystus Frasobliwy”. Druga trafiła w ręce Anny Słowińskiej za obraz „Chrystus w czerwonej szacie”, a trzecia przyznana ex aequo: Andrzejowi Gocałowi za obraz „Jezus Frasobliwy” i Annie Liscar za obraz „Ecce Homo”.