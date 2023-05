Zakopane. Najpierw msza, potem spotkanie i muzyka. Czyli "święcone" Związku Podhalan

"Święcone" to poświąteczne spotkanie członków Związku Podhalan, nawiązuje do wspólnego śniadania Wielkanocnego. To właśnie w okresie wielkanocnym do niedzieli Zesłania Ducha Świętego organizowane są spotkania.

Tak też było i teraz. Tradycyjnie uroczyste spotkanie świąteczne rozpoczęła Msza Św., która była sprawowana w starym kościółku Matki Bożej Częstochowskiej na Pęksowym Brzysku w Zakopanem. Następnie w uroczystym pochodzie, przy akompaniamencie muzyki góralskiej, członkowie wraz zaproszonymi gośćmi przeszli Krupówkami do siedziby oddziału na ul. Kościuszki. Tu w Białej Izbie odbyły się wspólnie posiady przy święconce.

W spotkaniu udział wzięli m.in. prezes Związku Podhalan Marcin Zubek, Hanka Rybka, Krzysztof Gocał, Robert Chowaniec, a także przedstawiciele zaprzyjaźnionych oddziałów - m.in. ze Słowacji. Wśród zebranych gości obecny był także ks. dziekan Bogusław Filipiak, proboszcz parafii Najświętszej Rodziny w Zakopanem.