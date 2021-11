Zakopane. Policyjny "Sokół" poleciał z sercem dla potrzebującego 31-latka

- Ten młody człowiek nie mógł już dłużej czekać. Ratunkiem dla niego był przeszczep serca. Na prośbę koordynatora ds. transplantacji serca wrocławskiego szpitala kolejny raz z pomocą ruszyli policyjni lotnicy. Tym razem, po raz pierwszy, do tego niezwykle ważnego zadania został wykorzystany policyjny śmigłowiec W-3 "Sokół " z Krakowa, który od kilku tygodni w Tatrach pełni dyżur ratowniczy dla TOPR-u. Wariant transportu cennego organu drogą lądową w ogóle nie brano pod uwagę. Pokonanie około 400 km z południowej Małopolski do Wrocławia zajęłoby ponad 5 godzin a policyjni lotnicy wykonali to zadanie w zaledwie 1 godz. 24 minuty - mówi mł. insp. Anna Kędzierzawska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

- Gdy tylko trzyosobowy zespół medyczny w składzie: kardiochirurg, pielęgniarka-instrumentariuszka i pielęgniarz-instrumentariusz znalazł się z sercem na pokładzie, natychmiast wystartowaliśmy w kierunku Wrocławia. Była dokładnie 9.28. Do pokonania mieliśmy około 400 km i zmienne warunki atmosferyczne, w tym dość silny wiatr oraz turbulencje w rejonie Babiej Góry. Mimo to po 1 godz. 24 min bezpiecznie wylądowaliśmy przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu. Dosłownie kilka minut później serce do przeszczepu było już na bloku operacyjnym, na którym czekał już gotowy do przeszczepu 31-letni pacjent. My natomiast mogliśmy lecieć do Zakopanego, gdzie do 15 listopada nasz policyjny śmigłowiec dalej wspierać będzie działania TOPR-u - relacjonuje mł. insp. pil. Marcin Marcinkowski.