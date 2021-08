Zakopane. Pomimo deszczu i chłodu pobiegli po oddech dla chorych. Wśród nich była Justyna Kowalczyk

Bieg po Oddech organizowany jest od sześciu lat. Przed rokiem – z uwagi na pandemię – bieg odbył się jedynie w formie wirtualnej. Każdy kto się zgłosił, mógł przebiec 5 kilometrów w miejscu, gdzie mieszka. Teraz bieg stacjonarny wrócił pod Giewont.

Zawodnicy mieli do pokonania dystans 5 kilometrów po ulicach Zakopanego. Mimo złej pogody, padającego deszczu, ponad 400 osób stawiło się na starcie. Byli ci co biegami żyją, ale i chorzy na mukowiscydozę z całymi rodzinami.

- My jesteśmy tutaj dlatego, że mamy córkę chorą na mukowiscydozę. Chcemy wspomóc Towarzystwo, by nagłośnić ta chorobę, by powiedzieć Polakom jak ono wygląda. Że pomimo iż chorzy wyglądają na zdrowych, mają poważne problemy ze zdrowiem – mówi Lidia Molitorys z Kacwina, mama Justyny.

- Ja od 29 lat zmagań się z tą chorobę, od 3 miesiąca życia, gdy została ona zdiagnozowana. Jest to trudna choroba, ale gdy człowiek utrzymuje aktywność fizyczną, rehabilitację, ma szansę, by swoje płuca utrzymywać w dobrym stanie – mówi Mateusz Woszczyk z Krakowa. Dodaje, że codzienność chorego sprowadza się co rehabilitacji i rygorystycznego przestrzegania ochrony przed infekcjami. Chory na mukowiscydozę może o wiele częściej łapać rozmaite infekcje. Dlatego tak ważne jest dbanie o własne zdrowie i bezpieczeństwo – zwłaszcza jeśli chodzi o bezpieczeństwo dróg oddechowych.