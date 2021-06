Zakopane. Rajd Koguta dla chorych dzieci. 1200 starych samochodów pod Giewontem [ZDJĘCIA]

W tym roku jest to już piąta edycja rajdu. Wystartował on w Oławie, a finisz ma w Zakopanem. Jest to rajd charytatywny. Zbiórka organizowana w czasie rajdu w całości ma trafić na rzecz fundacji zajmujących się leczeniem chorych dzieci. Organizatorzy zapowiadają, że część środków przekazanych zostanie także na rzecz organizacji zajmujących się pomocą zwierzętom.

W ubiegłym roku Rajd Koguta z Oławy dotarł nad morzem. Przed rokiem udało się uzbierać 135 tys. zł. W tym roku celem ich było Zakopanem.

Jak zaznaczają organizatorzy, jest to dla każdego uczestnika nie lada wyzwanie. Muszą bowiem przygotować swoje pojazdy do trasy, zmierzyć się ze zdarzającymi się w drodze awariami czy innymi niespodziankami.

W rajdzie biorą udział samochody, których na co dzień nie oglądamy już na polskich drogach. Mogą w nim wziąć udział auta, które mają minimum 15 lat. Nie muszą nosić statusu auta zabytkowego, ale muszą być wyprodukowane w Polsce lub w jednym z krajów bloku wschodniego. Pozostałe pojazdy, które również chcą się pojawić na rajdzie, muszą być wyprodukowane przed 1994 rokiem. Na zlocie nie zabrakło starych aut zabytkowych, motocykli, ale także... traktorów.