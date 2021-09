Zakopane. Śmiertelny wypadek na Nosalu. Mimo reanimacji mężczyzna nie przeżył

Do wypadku doszło we wtorek po godz. 17. Na miejsce udali się ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Gdy ratownicy dotarli do mężczyzny na pokładzie śmigłowca, rozpoczęli jego reanimację. Ta jednak nic nie dała. Mężczyzna zmarł.

Policja na razie nie podaje informacji o zmarłym, ani o okolicznościach tragicznego wypadku.

Nosal to szczyt na wysokości 1206 metrów n.p.m. Jest stosunkowo łatwo dostępny. Droga na szczyt zajmuje ok. 30 minut. Na wierzchołku może jednak być niebezpiecznie. Z jednej strony kończy się on przepaścią.

