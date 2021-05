Zakopane. Spór szpitala z pielęgniarkami częściowo rozwiązany. Pielęgniarski dostaną zaległe pieniądze

Zgodnie z porozumieniem, jakie udało się podpisać, środki pozostałe do rozliczenia z przychodów otrzymanych z NFZ na podwyżki pielęgniarek i położnych w roku 2020 zostaną przekazane pracownikom w formie jednorazowego dodatku w wysokości 2688 zł brutto na osobę. Pieniądze te będą mogły otrzymać osoby zatrudnione od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020, ale także te, które w 2021 roku już nie pracowały w Zakopanem. To wielokrotność stawki 224 zł brutto za każdy przepracowany miesiąc.

- To był jeden z postulatów: by dyrekcja rozliczyła środki z NFZ, które były przekazane właśnie na podwyżki. Drugi nasz postulat dotyczył podwyżek stawek minimalnego wynagrodzenia od 1 lipca. Ten punkt nie został rozstrzygnięty – mówi Dorota Trojańska, szefowa związku zawodowego pielęgniarek i położnych w w szpitalu powiatowym w Zakopanem.

Stanisława Czubernat, asystent dyrektora ds. organizacji i nadzoru szpitala, zaznacza, że co do drugiego punktu sytuacja jest trudniejsza. - To jest spór ogólnopolski. Dotyczy on ustawy o minimalnym wynagrodzeniu. Ustawa ma wejść w życie 1 lipca. Jest ona jeszcze procedowana w sejmie. Dlatego ustaliliśmy, że w tej sprawie zorganizujemy spotkanie do końca lipca – mówi asystentka.