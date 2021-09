Zakopane. Szkoła Mistrzostwa Sportowego z nowym internatem. - Tylko czekać na wyniki uczniów - mówi Kamil Stoch

Zakopiańska szkoła przez ostatnie lata przechodziła stopniową modernizacje. Najpierw powstała nowoczesna hala sportowa, potem budynek nowej szkoły, a teraz przyszedł czas na nowy internat dla uczniów. - To duża inwestycja dla nas. Budynek, który był już 100-letni zmienił się w zupełnie nowe miejsce. Dzięki uprzejmości marszałka małopolskiego i zarządu województwa uzyskaliśmy wsparcie finansowe w kwocie 7 mln zł. Dzięki temu udało się przeprowadzić ten remont – mówi Dawid Szeliga, dyrektor SMS w Zakopanem.

Internat powstał w miejscu, gdzie jeszcze kilka lat temu mieściły się sale lekcyjne, gabinety dyrekcji, czy nauczycieli. Jest ta miejsce dla 60 uczniów w pokojach 2, 3 osobowych z łazienkami. - Do tego powstała piękna, multimedialna sala, która ma służyć uczniom do nauki. Nasi uczniowie są mocno obciążeni i nauką i treningami. Dzień zaczynają o 7 rano, a niejednokrotnie kończą o godz. 18. Dlatego potrzebowaliśmy miejsca, w którym będą mogli odpocząć, ale i uczyć się. By reprezentować sobą coś więcej, dy opuszczą nasze mury – zaznacza dyrektor.