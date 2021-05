Zakopane. - Szlak na Gubałówkę przez Gładkie wróci. Szukamy obejścia spornego terenu - mówi burmistrz Zakopanego

Zamieszanie ze szlakiem na Gubałówkę pojawiło się pod koniec kwietnia, gdy jedna z rodzin z osiedla Gładkie zażądała od PTTK usunięcia szlaku.

- Szlak częściowo przebiegał przez prywatny las. Właścicielka lasu zwróciła się do nas z żądaniem, by szlak z jej terenu usunąć. A że prawo własności jest święte, nie mieliśmy wyjścia - mówił „Gazecie Krakowskiej” Marek Nodzyński, wiceprezes tatrzańskiego oddziału PTTK.

Pani Jadwiga, która jest właścicielem lasu, przez który przebiega szlak, tłumaczy, że przejście tym duktem było niebezpieczne. - Od paru lat tarasują go powalone przez halny drzewa. Choć był tam wytyczony szlak, PTTK nic nie zrobiło, by go udrożnić - mówi kobieta. I dodaje, że zdecydowała się wystąpić o usunięcie, bo obawiała się, że jeśli komuś stanie się krzywda na szlaku, ona będzie za to odpowiadała jako właściciel terenu. Szlak faktycznie obecnie jest nie do przejścia. Tarasują go powalone przez wiatr drzewa.