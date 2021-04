Zakopane. Trasy biegowe za krótkie. Żeby robić międzynarodowe zawody dla seniorów brakuje 1,25 km

Problem jednak w tym, że trasy te nie spełniają warunków do organizowania zawodów rangi mistrzostw świata dla zawodników seniorów. Zaznaczył to m.in. prof. Piotr Gliński, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu. W czasie ostatniego pobytu w Zakopanem minister mówił, że należy walczyć o możliwość organizacji najważniejszych zawodów sportowych w Polsce. Dodał jednak, że w przypadku Zakopanego wciąż brakuje odpowiedniej infrastruktury. Chodzi właśnie o trasy biegowe .

Modernizacja tras biegowych na terenie Centralnego Ośrodka Sportu została zakończona w 2019 roku. W ramach prac powstały nowoczesne trasy o długości od 1300 do 3750 metrów. Trasa o długości 2500 m jest oświetlona, a także posiada pełną infrastrukturę naśnieżającą. Inwestycja wymagała sporo pracy. Wzdłuż tras rozłożono kable prądowe, jak i instalację wodną z hydrantami. Pozwala ona sztucznie naśniieżać trasy. Całość prac kosztowała 27 mln zł. Są one dobrze wyprofilowane i są świetnym ośrodkiem treningowym. Z czego zresztą nie raz już korzystała polska kadra biegaczy i biegaczek narciarskich.

Sebastian Danikiewicz, dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu w Zakopanem, wyjaśnia, że warunki Międzynarodowej Federacji Narciarskiej do organizacji zawodów międzynarodowych dla juniorów są spełnione. - Mamy odpowiednią do takich zawodów trasę biegową liczącą 3750 metrów. Do celów szkoleniowych i na zawody juniorów obiekt spełnia więc wszelkie wymogi. Natomiast faktycznie, jeśli chodzi o organizację zawodów dla seniorów potrzeba jest trasa licząca 5 kilometrów – mówi Sebastian Dankiewicz.

Zaznacza on jednak, że trwają aktualnie prace nad tym, by przedłużyć trasy biegowe. - W tym celu były nasze działania na terenie Wielkiej Krokwi, m.in. przebudowa jednej z trybun. To wszystko podyktowane jest planami, by trasa biegowa liczyła właśnie 5 kilometrów – mówi dyrektor zakopiańskiego COS.