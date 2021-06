Zakopane. W mieście pod Giewontem już wkrótce powstanie nowe rondo. Będzie to rondo pinezkowe

Skrzyżowanie Makuszyńskiego-Grunwaldzka-Droga do Białego jest o tyle uciążliwe, że pierwszeństwo na nim mają kierowcy jadący po łuku z ul. Grunwaldzkiej na Drogę do Białego. Jadący ul. Makuszyńskiego muszą czasami długo czekać na nadejście okazja, by bezpiecznie włączyć się do ruchu. Dlatego pojawił się pomysł, by powstało nam nowe rondo.

Na szczęście obejdzie się bez wielkich prac budowlanych. Rondo pinezkowe składa się z gotowych elementów, dzięki czemu nie trzeba przebudowywać jezdni. Budowa nie będzie uciążliwa dla mieszkańców i turystów. Prawdopodobnie wszystkie prace uda się wykonać w jeden dzień. Na środku skrzyżowania zmontowana zostanie specjalna okrągła nakładka z gotowych elementów o odpowiedniej średnicy. Stanie się ona centralną częścią ronda, dodatkowo zostanie wymalowane pasy i pojawia się znaki pionowe.

Montaż nakładki i malowanie pasów przewidziany jest na 16 czerwca. W rejonie skrzyżowania zostały już ustawione znaki, które informują o zmianie organizacji ruchu, a na asfalcie wymalowano już linie obrazujące jak będzie przebiegało rondo.