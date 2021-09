Zakopane. Za mało pieniędzy na budowę krytego toru lodowego. Wykonawcy chcą 2-3 razy więcej niż oferuje COS

Budowa krytego toru do łyżwiarstwa szybkiego ma być kolejną wielką inwestycja na terenie COS w Zakopanem. Tor ma powstać w miejscu obecnego – odkrytego toru. Plan jest taki, że najpierw star tor zostanie rozebrany – dosłownie zrównany z ziemię. W jego miejsce zaś inwestor chce postawić nową halę, nowy tor z nowa maszynownią i system mrożenia lodu. Do tego planowany jest budynek z szatniami, siłownią, miejscem dla sędziów etc.

Oprócz sztucznie mrożonego toru lodowego ma się tam znaleźć także bieżnia lekkoatletyczna z tartanem, wewnątrz toru będzie krótki tor asfaltowy do nartorolek i rolek. Dodatkowo znajdzie się tam miejsce także na zwykłe lodowisko.

Nowy tor ma docelowo spełniać wymogi międzynarodowe – tam by można było tam organizować zawody rangi światowej. Dzięki wykorzystanej technologii i przykryciu, lód ma tam być dostępny dla zawodników przez 8-9 miesięcy w roku.