Zakopane. Zniknął jeden z symboli miasta pod Giewontem. Chodzi o słynny neon z dworca kolejowego

Słynny neon od dziesiątek lat kojarzy się z Zakopanem. Podświetlany napis powstał z okazji Mistrzostw Świata w narciarstwie klasycznym, które odbywały się pod Giewontem w 1968 roku. Gdy w latach 70. go uruchomiono, świadczył on o nowoczesności miasta. Stał się wizytówką miasta, punktem orientacyjnym. Sporo turystów fotografowało się pod nim. Były to niezapomniane pamiątkowe zdjęcia z pobytu w górach.

W latach 90. sam neon, brama wejściowa, punkty handlowe, jak i cały dworzec popadły w ruinę. Napis był zniszczony, nie świecił. Wyglądała bardziej jak antyreklama miasta.

W 2014 roku, dzięki społecznej zbiórce datków, neon udało się odnowić i ponownie uruchomić. Teraz znów napis zgasł. Jednak nie dlatego, że się popsuł.

- Neon jest w remoncie. W związku z rozpoczęciem budowy nowej bramy wejściowej dworca PKP, zdemontowany został neon "PKP Zakopane". Zostanie on poddany renowacji i po zakończeniu inwestycji zainstalowany zostanie na nowej bramie - informuje urząd miasta pod Giewontem.