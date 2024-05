Zalew w Klimkówce. Najlepszy adres na spędzenie ostatnich godzin długiej majówki. Można popływać, poleżakować, posiedzieć na brzegu Halina Gajda

Jeśli nie macie pomysłu na końcówkę majówki, to koniecznie wybierzcie się nad Klimkówkę. Ten zalew w Beskidzie Niskim nie należy wprawdzie do największych, ale to właśnie jest jego atut. Poza tym, jest pięknie położony. Pojawili się już pierwsi amatorzy żeglowania i wodnych rowerków, jest też wieli plażowiczów, którzy łapią pierwszą opaleniznę.