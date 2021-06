Zamieszanie wokół remontu parku Bednarskiego. Mieszkańcy mówią o dyskredytacji i współczesnej cenzurze

Zupełnie inaczej sytuację przedstawiają urzędnicy.- Post z oświadczeniem, dotyczącym parku Bednarskiego, przygotowany wspólnie z zarządem dzielnicy XIII Podgórze, znajduje się na stronie internetowej jednostki www.zzm.krakow.pl. Z mediów społecznościowych został usunięty ze względu na dużą ilość obraźliwych, nieprawdziwych oraz niekulturalnych wpisów - mówi Pawlik.

Przy okazji wskazał na kolejną kontrowersję - chodzi o to, czy faktycznie oświadczenie było konsultowane z dzielnicą XIII? Wielu mieszkańców ma co do tego wątpliwości. Ale w ZZM-ie twierdzą, że takie konsultacje się odbyły. Potwierdził to również Szymon Toboła, przewodniczący rady i zarządu "trzynastki". Choć nie krył, że nie konsultował oświadczenia ze wszystkimi radnymi, co również wzbudza kontrowersje i jest odbierane jako dyskredytacja niektórych przedstawicieli dzielnicy. Potwierdzają to komentarze niektórych radnych, które pojawiły się pod wpisem Zarządu Zieleni Miejskiej, którzy nie kryli zdziwienia wydanym oświadczeniem.