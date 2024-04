Zamknięcie ulicy Krakowskiej w Nowym Sączu sparaliżuje miasto? Jest prośba o uwzględnienie matur w harmonogramie prac Klaudia Kulak

Ulica Krakowska w Nowym Sączu jest jedną z najbardziej ruchliwych ulic w mieście. W ramach modernizacji linii kolejowej Podłęże - Piekiełko przewidziano jej zamknięcie, co będzie generować ogromne utrudnienia w ruchu. Sądecki urząd miasta zwrócił się do inwestora o uwzględnienie w harmonogramie prac egzaminu maturalnego. Jak wynika bowiem ze statystyk około sześćdziesiąt procent uczniów sądeckich szkół ponadpodstawowych dojeżdża do nich spoza Nowego Sącza i może to być dla nich dużym utrudnieniem.