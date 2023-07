Zapadliska w Trzebini. Zamieszanie wokół umocnienia terenu cmentarza. Prace nie ruszą prędko

Zapadliska w Trzebini. Zamieszanie wokół umocnienia terenu cmentarza. Prace ruszą nie prędko

Na terenie cmentarza parafialnego przy ul. Jana Pawła II w Trzebini we wrześniu ub. roku doszło do wielkiego zapadliska, które pochłonęło 61 ciał zmarłych z 40 grobów. Wówczas na poważnie zainteresowano się problemem i podjęto liczne działania mające doprowadzić do jego rozwiązania. Teren cmentarza został objęty badaniami, które potwierdziły ryzyko pojawienia się na jego części kolejnych zapadlisk. Obiekt z uwagi na niebezpieczeństwo został zamknięty.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń ogłosiła wyniki przetargu, który wyłonił firmę mającą zająć się umocnieniem gruntu na terenie cmentarza. Najniższą ofertę złożyła firma Fibrenet Group z Sosnowca - 14,4 mln zł. Jak się okazuje specjalizuje się ona w budowie sieci światłowodowych, nie ma natomiast doświadczenia w usuwaniu szkód górniczych. Jak nieoficjalnie wiadomo część praca miałaby być realizowana przez podwykonawców. To wzbudziło oburzenie. m.in. władz Trzebini, które obawiają się o jakość wykonania prac. Skierowały one w tej sprawie pismo do SRK, oraz ministerstwa nadzorującego działania spółki.