Zaszokowali widzów ubiegłorocznej Eurowizji. Niemiecka grupa Lord Of The Lost wystąpi 24 kwietnia w klubie Studio w Krakowie

Jurorzy i widownia ubiegłorocznej Eurowizji ich pokochali, dzięki czemu z miejsca awansowali do finału konkursu. Ale czy to może dziwić? Jeśli ktoś atakuje mainstream takim utworem, jak “Blood & Glitter”, to nie da się przejść niezauważonym. Chodzi w końcu o niezwykle przebojowy, industrialny metal po gotycku z żelaznym riffem i trafnie dobranymi pojedynczymi melodiami klawiszy.

Lord Of The Lost przyjadą do Polski z najnowszym albumem "Blood & Glitter" w ramach swojego 15-lecia. Support na ich krakowskim koncercie zapewnią im dwie formacje: The Raven Age i Empire Of Giants. Pierwsza pochodzi z Anglii, a druga z Niemiec, ale obie uprawiają melodyjny i energetyczny metalcore.