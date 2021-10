Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych. Krakowianie ruszyli na cmentarze, ale tłumów nie ma [ZDJĘCIA] Bartosz Dybała

Wkrótce będziemy obchodzić uroczystość Wszystkich Świętych. Na kilka dni przed 1 listopada krakowianie już ruszyli na cmentarze, by zapalić znicze na grobach swoich bliskich zmarłych. Przed nekropoliami zrobiło się kolorowo od chryzantem - to najpopularniejsze kwiaty na cmentarz; pojawili się też tradycyjnie kwestujący na różne, szczytne cele. Odwiedziliśmy cmentarze Batowice, Rakowicki oraz Mogilski. Choć pogoda dopisuje, by iść na groby bliskich, tłumów nie ma.