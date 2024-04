Zbudował domy, które odzyskują energię. Dzięki temu są dużo tańsze w utrzymaniu

Ekologiczne domki Bartłomiej Zubek – który na co dzień pracuje w Tatrzańskim Parku Narodowym – wybudował w Zakopanem przy ul. Brzozowskiego. Postawił dwa domki – każdy o wielkości 62 metrów kwadratowych.

- Każdy z domów jest ekologiczny, rocznie jego utrzymanie kosztuje nas 2-3 tys. zł. To są koszty prądu, który jest wykorzystywany do ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, jak i do codziennego użytku, czyli do działania lodówki, pralki etc. - mówi Zubek. Ogrzewając dom węglem, albo pelletem trzeba wydać na sam opał ok. 5-6 tys. zł rocznie, a do tego dochodzą koszty energii elektrycznej potrzebnej do codziennego funkcjonowania budynku.

Każdy z domów wyposażony jest w instalację fotowoltaiczną i... klimatyzację, która jest wykorzystywana zimą do ogrzewania a latem do chłodzenia. - Nie ma tutaj żadnych grzejników, czy instalacji do ogrzewania podłogowego. Podgrzewane jest powietrze poprzez konsolę nawiewową, dzięki temu nie ma żadnych strat ciepła na obiegach wodnych, pompach i całej instalacji, którą trzeba zastosować przy klasycznej instalacji – mówi Zubek. Z kolei ciepła woda użytkowa przygotowywana jest poprzez pompę ciepła zintegrowaną z bojlerem.