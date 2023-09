Zespół piłkarek ręcznych Cracovii nie przystąpi do sezonu w I lidze

- W rozmowach z nami nie zdefiniowano potrzeby promesy – mówi Janusz Jarczyński z Fundacji Cracovia Handball, były kierownik sekcji.- Zresztą Fundacja finansowała drużynę, w sezonie 2021/22 kwotą 151 tys. zł., a w kolejnym 215 tys. Zarząd powinien mieć do nas zaufanie. A jeśli chodzi o finansowane zespołu w najbliższym sezonie, to zawarliśmy to w projekcie umowy, przesłanej do zarządu 16 czerwca. Notabene ta umowa nigdy do nas nie wróciła… Rozwiązanie zespołu toczysto autorska decyzja pani Ewy Kasprzyckiej, panów Janusza Baranowicza i Wojciecha Pacha. Nielogiczne i nieprawdziwe oświadczenie publikowane na stronie www.cracovia1906.pl to próba usankcjonowania decyzji, przekazu, że zarząd klubu jest niewinny i zrzucenie odpowiedzialności na Fundację Cracovia Handball. Ta sprawa będzie miała epilog.