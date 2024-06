Zespół Teatru Słowackiego znowu murem za dyrektorem. Kto od września poprowadzi tę scenę?

- To, że od pierwszych prób odwołania Krzysztofa Głuchowskiego cały zespół stoi za nim murem, to jest absolutnie unikalna sytuacja. Ale nie jest to kwestia tego, czy się lubimy z Krzysztofem Głuchowskim, ale tego, że obiektywnie nasz teatr się rozwija, zmierza w dobrym kierunku, co pokazuje frekwencja, reakcje publiczności i krytyków czy nagrody – dodaje Jakub Roszkowski.