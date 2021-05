Zielone Świątki na Podhalu. Watry palono nawet na Kopieńcu. Były tańce, muzyka i śpiew

Obrzędy związane z Zielonymi Świątkami szczególnie były popularne wśród pasterzy – m.in. na Podhalu. W górach po zmroku palono ogniska (watry) na wierchach. Ogniska musiały być duże - tak by było je widać z daleka. Od ognia odpalano tzw. fakły (lub kozubki) – rodzaj pochodni zrobionej z kory młodego świerka. Robi się z niej swego rodzaju sakwę na długim kiju, do której wkłada się żywicę.

Zielone Świątki – czyli ludowa nazwa Dnia Zesłania Ducha Świętego, szczególnie obchodzona była na Podhalu. Ludowe obyczaje związane z tym dniem mają swe źródła w obrzędowości przedchrześcijańskiej. Związane są z budzeniem się przyrody do życia – przejście z wiosny do lata.

Wtedy cale rodziny szykowały się na Zielone Świątki, a wyjście do lasu było przygotowywane ze znajomymi czy dalsza rodzina. Tak naprawdę wtedy było to coś bardzo atrakcyjnego, można było spotkać dawno nie widzianych znajomych. Ogniska były blisko siebie i często łączyły się w późnych godzinach, kiedy atmosfera się już mocno rozluźniała. Ludzie spotykali się, by nie tylko porozmawiać, ale też cieszyli się z tego, że mogą być ze sobą.

- Co roku szliśmy do lasu z ciocią i jej mężem i z naszymi rodzicami. Nie było jakiś cudów do zjedzenia po prostu kiełbasa i chleb. Dla dzieci była herbata, a dla dorosłych herbata „góralska”. Jak już było pojedzone, to rodzice śpiewali. Echo niosło po lesie śpiew. I nasłuchiwało się czy ktoś odpowie nam. Nie raz rodzice spotkali swoich znajomych, którzy odpowiadali gdzieś z daleka – wspomina pani Teresa.

- Pamiętam jak kuzyn, który miał wtedy z 16-17 lat z całą ekipa swoich znajomych palił rok rocznie ognisko na szczycie Kopieńca Wielkiego. Wcześniej, tak z tydzień przed Zielonymi Świątkami, szli i przygotowywali drzewo na ognisko. Bo żeby wszyscy widzieli ogień na dole, to watra musiała być duża, a na to trzeba było dużo drzewa. To były czasy kiedy jeszcze wierzchołek Kopieńca nie był zalesiony. Więc watrę było widać z daleka. Wszyscy czekali, aż pojawi się ogień na Kopieńcu. Nikt wtedy nie myślał o tym, że na drugi dzień jest normalny dzień pracy i szkoła. To wszystko było tak na luzie. Każdy się bawił ile miał sił, a przeważnie było to do świtu. A rano wszyscy szli do pracy i szkoły - wspomina pani Kasia z zakopiańskiej Cyrhli.