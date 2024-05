Mieszkańcy Uścia Gorlickiego wierni tradycji. Na wielkiej patelni zawieszonej nad ogniskiem usmażyli około trzystu jaj. Pachniało boczkiem,

Na tegoroczną Jajochę mieszkańcy zaczęli się schodzić jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem. Jednak nie tylko o jedzenie chodziło w tym spotkaniu – przede wszystkim było to nawiązanie do starej tradycji, gdy w Zielone Świątki gospodarze wychodzi na łąki, do pasterzy. Zabierali ze sobą, co mieli – przede wszystkim jajka, czasem kawałek boczku. Później wszyscy zasiadali przy ognisku, na którym smażyła się jajecznica.

- Było to czas, już po najpilniejszych wiosennych pracach. Wykluły się kurczęta, więc w domach było trochę więcej jajek. Ludzie zaś byli spragnieni kontaktów, więc zabierali, co mieli w domu, zabierali największą patelnię i szli do pasterzy – opowiada Alicja Piszczek-Sula z KGW w Uściu Gorlickim.

Trzeba było dużo siły i sprytu, by taką jajecznicę przygotować. Cała sztuka polegała bowiem na tym, by utrzymać ją nad ogniem na tyle nisko, by się dobrze rozgrzała, ale też na tyle wysoko, by zawartość nie spaliła się.

- Niegdyś cała okolica, jak okiem sięgnąć usłana była punkcikami pojedynczych ognisk – wspomina pani Alicja.