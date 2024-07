Zielone światło dla budowy węzła S7 w Krakowie. Błąd w projekcie kosztował nas duże opóźnienie

Uwagi i wątpliwości

- Decyzje, które dziś symbolicznie przekazuję na ręce dyrektor pozwolą na sprawne i szybkie kontynuowanie prac. Wszyscy wiemy, że inwestycje drogowe wzbudzają sporo emocji. Były pewne uwagi i wątpliwości co do zaproponowanych rozwiązań przez ekspertów świata motoryzacji, stąd jestem bardzo wdzięczny generalnej dyrekcji za sprawną i mądra reakcję i za analizę zaistniałej sytuacji. Dzięki takiemu szybkiemu działaniu, przy współpracy z Politechniką Krakowską zaproponowano rozwiązania, które w sposób sprawniejszy pozwolą na realizacje tej inwestycji - mówił podczas spotkania z dziennikarzami na budowie węzła wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar.

Afera na YouTube

Chodzi o to, że w lutym 2022 r., kiedy w serwisie YouTube pojawił się film pokazujący symulację ruchu na węźle łączącym budowaną trasą S7 z obwodnicą krakowską. Film zwraca uwagę na to, że według ówczesnego projektu węzeł Kraków Mistrzejowice stanie się najbardziej zakorkowanym i niedrożnym węzłem na krakowskim ringu.

Zmiany są potrzebne

Ówczesna rzeczniczka GDDKiA Iwona Mikrut-Purchla informowała w 2022 r., że zmiany projektowe będą polegały na uzyskaniu przekroju dwupasowego na łącznicach S7 - S52 w kierunku południe - zachód oraz S52 - S7 w kierunku na południe. W związku z tym, że jest to kontrakt w formule Projektuj i buduj, przeprojektowaniem zajmują się projektanci wykonawcy inwestycji".

Rzeczniczka tłumaczyła, że węzeł Mistrzejowice projektowany był przez poprzedniego wykonawcę S7 Widoma – Kraków, na podstawie poprzednich danych ruchowych.

- Po otrzymaniu nowych badań natężenia ruchu, wykonanych w latach 2020/2021, w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu dla dróg w całym kraju okazało się, że ruch na odcinku istniejącej S7 od węzła autostradowego Kraków Bieżanów do węzła S7 Kraków Przewóz w ciągu 5 lat wzrósł o 145 proc. Od 27 proc. do 100 proc , w zależności od badanego odcinka wzrósł w tym czasie ruch na A4 Południowej Autostradowej Obwodnicy Krakowa, przy czym największy wzrost o 100 proc. odnotowano na odcinku od węzła Kraków Wieliczka do węzła Kraków Bieżanów (ze zjazdem na S7). Nowa sytuacja ruchowa, z tak gwałtownymi wzrostami natężeń ruchu spowodowała, że w GDDKiA zapadła decyzja o konieczności przeanalizowania zastosowanych rozwiązań pod kątem swobody ruchu dla węzła Mistrzejowice - mówiła Iwona Mikrut-Purchla.