Ziemniaki na święta – cztery propozycje Andrzeja Polana. Zobacz przepisy na oryginalne dania na Boże Narodzenie

W święta Bożego Narodzenia nie może zabraknąć na naszych stołach dań rybnych, z kapustą i grzybami, pierogów, pasztetów domowych czy kompotu z suszonych owoców. Bazą dla wielu świątecznych potraw są ziemniaki. Dla Andrzeja Polana stanowią one jeden z ważniejszych składników wigilijnego menu. Zobaczcie przepisy.

Andrzej Polan - znakomity szef kuchni i ekspert kampanii „Ziemniaki czy kartofle? Wybierz, smakuj i jedz” przygotował cztery propozycje kulinarne, w których poznamy ziemniaki w niecodziennej odsłonie. Inspiracji do swoich świątecznych pomysłów poszukiwał w kuchniach regionalnych – kaszubskiej, kresowej, śląskiej i wielkopolskiej. - Święta to dla mnie ryby, grzyby, kapusta, barszcz czerwony z uszkami czy dania z makiem. Jestem miłośnikiem tradycji, ale staram się też tworzyć wariacje na bazie tradycyjnych produktów bądź modyfikuję dawne, dobrze znane przepisy, by uatrakcyjnić menu. Nie wyobrażam sobie świątecznej kuchni bez ziemniaków. Są one obecne niemal w każdej przygotowywanej przeze mnie potrawie.

KASZUBY. Wędzony trewal z polewki, znaczy z sosu z ziemniakami gniecionymi

Wędzony trewal z polewki, znaczy z sosu z ziemniakami gniecionymi. fot.Grzegorz Grzeszczak-G&G Authentic Tym razem na uroczystą kolację proponuję kaszubskiego trewala w towarzystwie ziemniaków, kresowe duże kartofle z grzybami w środku, śląskiego śledzia z ziemniakami smażonymi oraz wielkopolski pasztet. Pamiętajmy o dobrej jakości składnikach – bez nich żadne danie nie będzie udane – zapewnia Andrzej Polan. Składniki: 2 tuszki lub 2 filety z trewala wędzonego

250 ml śmietanki

1 pęczek koperku

1 pęczek szczypiorku

120 g pieczarek

2 łyżki musztardy jasnej

300 g ziemniaków średniej wielkości

sól, cukier

masło klarowane

Wykonanie

Ryby układamy w naczyniu żaroodpornym. Śmietankę łączymy z musztardą, ziołami i zalewamy rybę, aby całkowicie była przykryta. Wstawiamy do piekarnika i zapiekamy. Ziemniaki gotujemy w wodzie

z solą i cukrem, studzimy, zgniatamy i przesmażamy na maśle na złoty kolor.

KRESY. Ziemniaki duże z grzybami w środku

Ziemniaki duże z grzybami w środku. fot.Grzegorz Grzeszczak-G&G Authentic Składniki: 4 duże ziemniaki

1 por

grzyby świeże lub mrożone typu podgrzybek, maślak

2 łyżki bułki tartej

2 żółtka

1 jajko

koperek, natka pietruszki

100g masła klarowanego

200 ml bulionu warzywnego

sól, pieprz czarny, mielony kminek

Wykonanie

Ziemniaki obieramy, odcinamy z jednej strony cienki plaster. Wydrążamy środki, które drobno siekamy. Na maśle przesmażamy pora, dodajemy posiekane części ziemniaka. Po chwili dodajemy grzyby. Smażymy razem i zdejmujemy z ognia. Do przesmażonych grzybów i ziemniaków dodajemy bułkę tartą dla nadania odpowiedniej konsystencji, żółtka i jajko. Dokładnie mieszamy, doprawiamy solą, pieprzem i kminkiem mielonym. Na koniec dodajemy posiekaną zieleninę. Farszem wypełniamy wydrążone ziemniaki. Przykrywamy odkrojoną częścią i układamy w rondlu. Dodajemy pozostałe masło i ok. 100ml bulionu. W trakcie, jak będzie potrzeba, dolewamy pozostałą ilość. Przykrywamy pokrywką i wstawiamy do piekarnika o temp. 200 stopni, na ok. 40 minut.

ŚLĄSK. Śledź kopalniok z mizerią

Śledź kopalniok z mizerią. fot.Grzegorz Grzeszczak-G&G Authentic Składniki: 4 filety śledziowe

2 cebule

250 ml octu winnego

500 ml wody

gorczyca, ziele angielskie, liść laurowy, szczypta cukru, gwiazdki anyżu

4 ogórki gruntowe

10 małych ziemniaków

200 ml śmietany 18%

1 łyżka chrzanu

szczypiorek, koperek

sól, pieprz, cukier i ocet do smaku

masło klarowane do smażenia

Wykonanie

Zagotowujemy ocet z wodą i cebulą, dodajemy przyprawy i odstawiamy do przestudzenia. Po przestudzeniu zalewamy filety i odstawiamy na 24 godziny. Ziemniaki szorujemy i gotujemy w łupinach. Ogórki kroimy w drobną kostkę, zasalamy i odstawiamy. Śmietankę łączymy z posiekanymi ziołami, dodajemy chrzan i doprawiamy. Odciskamy ogórki zasolone, dodajemy śmietanę z przyprawami. Śledzie podajemy z mizerią i smażonymi ziemniakami na maśle.

WIELKOPOLSKA. Pasztet spod Poznania z warzyw z kruszonką z pieczywa żytniego

Pasztet spod Poznania z warzyw z kruszonką z pieczywa żytniego. fot.Grzegorz Grzeszczak-G&G Authentic Składniki: 300 g ziemniaków

200 g korzenia selera

100 g marchwi

2 cebule

250 g pomidorów polskich

3 jajka

80 g masła

100 ml śmietanki 30%

ok. 250 ml rosołu warzywnego

koperek, natka pietruszki, gałka muszkatołowa, cząber, sól

100 g masła polskiego

150 g mąki żytniej

100 g sera żółtego tartego

100 g orzechów włoskich

sałata masłowa

2 ogórki małosolne

2 łyżki chrzanu

2 łyżki majonezu

1 łyżka musztardy

koperek, szczypiorek

marynowane grzybki (dowolne)

Wykonanie

Na maśle w pierwszej kolejności przesmażamy cebulę drobno pokrojoną. Do podsmażonej cebuli dodajemy warzywa pokrojone w drobną kostkę (w tym ziemniaki), smażymy, doprawiamy przyprawami, a następnie podlewamy małą ilością rosołu. Pod koniec gotowania warzywa posypujemy 2 łyżkami mąki, w ten sposób zagęszczając sos, w jakim się znajdują. Dodajemy pomidory pokrojone w kostkę. Wszystko dusimy na bardzo małym ogniu, maksymalnie odparowując płyn znajdujący się na patelni. Odparowane warzywa studzimy, dodajemy śmietankę, jajka, i mieszamy. Przekładamy do foremek wyłożonych pergaminem. Łączymy wszystkie pozostałe składniki, powstałą kruszonką posypujemy wierzch naszego pasztetu i zapiekamy ok. 40 minut w temp. 170 stopni.

A co do pasztetu? Najlepiej sałata masłowa ze śmietaną połączoną z chrzanem, musztardą i majonezem oraz koperkiem i szczypiorkiem, ogórki małosolne lub kiszone i marynowane grzybki. Polecamy:

Wideo Chleb z ziarnami