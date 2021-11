Znicz Pruszków - Hutnik Kraków. Nowohucki zespół przerwał serię porażek Tomasz Bochenek

Bramkarz Hutnika Bartłomiej Frasik zachował czyste konto Tomasz Bochenek

Znicz Pruszków - Hutnik Kraków 0:0 w meczu 16. kolejki II ligi. W piątkowy wieczór w Pruszkowie obie ekipy oddały po dziewięć strzałów, w celnych było 1:3, i to goście byli bliżsi przechylenia szali na swoją stronę. Szans jednak nie wykorzystali, a w końcówce dbali już tylko o to, żeby skończyć mecz bez straconego gola - no i to akurat osiągnęli, dopiero drugi raz w tym sezonie.