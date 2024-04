Zrobiło się ciepło, a w parku Zielony Jar nowa siłownia i ławki ze stolikami wciąż są zagrodzone. Mieszkańcy znaleźli na to sposób

Park pełen dzieci

- Siłownia na powietrzu wykonana została w ubiegłym roku oraz oddana do użytku. Aktualne jej wygrodzenie, uzgodnione z radą dzielnicy, powodowane jest dodatkowymi nasadzeniami oraz wysianiem trawy, która musi się ukorzenić. Działania podyktowane są zwiększeniem komfortu użytkowania tej przestrzeni, ponieważ ze względu na prowadzone prace i porę roku trawa wcześniej nie miała możliwości wzejść - mówi Patrycja Piekoszewska, z Zarządu Zielenie Miejskiej.

W słoneczne dni w parku Zielony Jar zawsze jest mnóstwo dzieci z rodzicami. Jest to jeden z największych zieleńców w Krakowie. Są tam alejki spacerowe, plac zabaw, boisko, siłownia i strefa relaksu z ławkami i stolikami.

W kontakcie z radą dzielnicy

Pomiędzy osiedlami Na Stoku i Na Wzgórzach

Park Zielony Jar Wandy znajduje się w Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie. Park utworzono zagospodarowując teren będący nieużytkiem. Jest to jar pomiędzy osiedlami Na Stoku od zachodu i Na Wzgórzach od wschodu.

W 2021 roku wyremontowane zostało boisko wielofunkcyjne, które zyskało nawą nawierzchnią, bramki do piłki nożnej oraz kosze do koszykówki. Boisko zostało ogrodzone i wyposażone w piłkochwyty. Odnowione zostały również trybuny i schody prowadzące do boiska.

W 2022 roku dla całości parku wykonany został projekt rewitalizacji, którego celem jest modernizacja przestrzeni pełniącej ważne funkcje rekreacyjne dla mieszkańców dzielnicy XVII. Zaplanowana rewitalizacja to stworzenie miejsca, które będzie odpowiadało na potrzeby mieszkańców. Projektowane elementy uatrakcyjnią teren funkcjonalnie, podniosą walory estetyczne i wprowadzą porządek na terenie parku. Projekt ma stworzyć miejsce, które stanie się dogodną przestrzenią dla wypoczynku wśród zieleni, integracji mieszkańców, miejscem spotkań oraz rekreacji czynnej i biernej.