Zwiedzanie zabytkowego pałacu i koncerty muzyki poważnej w kwietniu w Willi Decjusza w Krakowie

ZWIEDZANIE WILLI DECJUSZA | WIOSENNE SPACERY

W wybrane dni tygodnia muzeum zaprasza wielbicieli historii, architektury i przyrody na wspólne zwiedzanie Willi Decjusza oraz jej przepięknej okolicy. Wraz z przewodnikiem będziemy zaglądać nie tylko do willowych przestrzeni, ale będziemy także wędrować śladem Decjusza, zajrzymy do Galerii Rzeźby prof. Bronisława Chromego, a także obejrzymy zespół XVIII-wiecznego budownictwa drewnianego na terenie Woli Justowskiej, a być może zawędrujemy aż do budynku dawnej Strzelnicy Garnizonowej.

Harmonogram indywidualnego zwiedzania Willi Decjusza w kwietniu oraz wiosennych spacerów wraz z informacjami o dostępnych biletach dostępne są stronie: www.willadecjusza.pl.

14 KWIETNIA (NIEDZIELA) GODZ. 17 | W DUCHU CHOPINOWSKIM

Koncert krakowskiego pianisty - Witolda Wilczka i uczniów Niepublicznej Szkoły Muzycznej I st. im. Krzysztofa Komedy. Podczas koncertu usłyszymy utwory Chopina, a także Stefana Hellera i Franciszka Liszta – węgierskich autorów okresu romantyzmu oraz norweskiego pianisty i dyrygenta Edwarda Griega.