Zwycięstwo "Jaskółek" na pożegnanie z tarnowskimi kibicami Piotr Pietras

W ostatnim w tym roku meczu I-ligowym na własnym torze Unia Tarnów pokonała KŻ Orla Łódź 54:36 Sebastian Maciejko

W ostatnim w tym sezonie meczu ligowym na własnym torze tarnowianie zrobili swoim kibicom bardzo miłą niespodziankę. Gospodarze do meczu z KŻ Orłem nie tylko przystąpili w najmocniejszym składzie, ale rozegrali także najlepszy mecz w tym roku i odnieśli pierwsze w sezonie zwycięstwo. Niewiele zmieni to w tabeli, gdyż zespół Unii już wcześniej został zdegradowany do II ligi.