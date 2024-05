Życie Krakowa na fotografiach Mateusza Drożdża. Zdjęcia z pomysłem i humorem

Miłośnik Krakowa

Żyjemy w pięknym mieście, które swoje piękno zupełnie inaczej pokazuje nie tylko wiosną, latem, jesienią, czy zimą, ale także o różnych porach dnia, w różnych warunkach pogodowych, czy patrząc z perspektywy innej ulicy, a czasem nawet innej strony tej samej ulicy. Przemieszczając się przez miasto warto nie tylko to ulotne piękno dostrzec, ale i uwiecznić. Tak właśnie robi nasz czytelnik Mateusz Drożdż, który publikuje swoje zdjęcia na profilu na Facebooku. Profil jest prywatny, zatem zdjęcia widzą tylko jego znajomi i przyjaciele. Jednak przedstawiciele naszej redakcji również do nich należą, gdyż Mateusz Drożdż współpracował przez wiele lat z „Gazetą Krakowską”, „Dziennikiem Polskim”, wydawanym przez nasze dzienniki miesięcznikiem „Nasza Historia”, do których pisał artykuły o wydarzeniach z dziejów Krakowa. W 2015 r. wspólnie wydaliśmy książkę jego autorstwa „Małopolska w ogniu Wielkiej Wojny”.