11 listopada. Dziś wiele meczów w Małopolsce. Sprawdź, gdzie grają

NOWE Najnowsze wiadomości z Unii Europejskiej (11.11.2021). O czym musisz wiedzieć, żyjąc w Unii?

11.11.2021 na profilu Komisji Europejskiej pojawił się tweet: "RT @vonderleyen: 🇪🇺 🇺🇸 believe in the freedom of citizens, with rights & responsibilities We...