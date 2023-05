134 lata temu hrabia Władysław Zamoyski przejął dobra zakopiańskie. "Kupił Zakopane za centa"

Zakopane, odkryte 30 lat wcześniej przez lekarza Tytusa Chałubińskiego, było już wówczas słynną w Galicji stacją klimatyczną. Jednak prowadzona latami gospodarka przemysłowa prowadził do polnej zagłady. Polacy nie mieli jednak wpływu na to co działo się pod Tatrami. Bowiem od czasu utraty przez Polskę niepodległości, Zakopane i duża część gór znajdowały się w rękach prywatnych właścicieli, a ci traktowali je wyłącznie jako źródło dochodu. Jedynym sposobem na uratowanie tego miejsca był odkupienie go.

Dobra zakopiańskie wchodziły w skład tzw. dóbr królewskich. Zostały wystawione na sprzedaż przez rząd austriacki w 1811 r. Teren liczące ok. 11 tys. ha kupiła węgierska rodzina Homolacsów. Nowi właściciele wybudowali huty i zakłady metalurgiczne w Kużnicach i Kościelisku, gdzie przez niemal pół wieku eksploatowano złoża rud żelaza.

Jednak w 1869 r. Jan Wincenty Homolacs sprzedał Zakopane berlińskiemu bankierowi Ludwigowi Eichbornowi. Ten 12 lat później przekazał je swojemu zięciowi Magnusowi Peltzowi, producentowi zabawek z Saksonii. Peltz nie miał żadnego sentymentu do Tatr, za to chciał szybko zarobić. Zakończył nierentowną produkcję hutniczą, a rozpoczął natomiast masowe wycinanie lasów.