17-letni krakowski bilardzista Szymon Kural został wicemistrzem świata juniorów starszych w Klagenfurcie

Szymon Kural w półfinale wygrał z Rileyem Adkinsem (USA) 11:5, a w finale przegrał z Moritzem Neuhausenem (Niemcy) 9:11. Ten ostatni, urodzony w Gummersbach, wcześniej był m.in. mistrzem i wicemistrzem Europy juniorów starszych (do 19 lat) oraz mistrzem Europy i trzykrotnym brązowym medalistą ME juniorów młodszych (do 17 lat).

- Porażka w finale zawsze boli, jednak dałem z siebie wszystko co mogłem i walczyłem do samego końca. Nie zmienia to faktu, że medal mistrzostw świata jest spełnieniem moich marzeń, które wiele lat temu wydawało się celem nie do osiągnięcia – powiedział Kural.