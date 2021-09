Cztery medale krakowianina Szymona Kurala w bilardowych mistrzostwach Europy juniorów w Słowenii

Aż cztery razy na podium

Kural sięgnął indywidualnie po złoto w odmianie 8 bil, srebro w 14/1 bil i brąz w 9 bil oraz w drużynie po złoto (razem z Oskarem Jamorskim i Michałem Urbańskim). Nasza reprezentacja wywalczyła w sumie dwanaście krążków i wygrała klasyfikację medalową ME.

Krakowianin uzyskał awans do finałów MŚ juniorów, które odbędą się w październiku 2021 roku w Austrii. - Bardzo się cieszę z moich osiągnięć, ale od września zaczynam pełne przygotowania do finałów mistrzostw świata. To oznacza codzienny dwu-, trzygodzinny trening – mówi Kural.

Szymon ma niesamowity talent do gry w bilard. To prawdziwa przyjemność i duma obserwować jego kolejne sukcesy - Tomasz Żybula, prezes TCF HUB Centrum Sportu i Integracji

- Szymon posiada ogromną zdolność koncentracji w czasie zawodów, ma bardzo dobrą koordynację wzrokowo-ruchową, wspaniały zmysł taktyczny i motywację do ciężkiej pracy na treningu – przekonuje Andrzej Siejko, trener i dziadek młodego bilardzisty, którego zaraził chłopca do gry, gdy ten miał 9 lat.