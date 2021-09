22 września na krakowskim Kazimierzu zostanie oddana do użytku pierwsza Gaduławka w Polsce

Gaduławka, czyli odpowiednik brytyjskiego Happy to Chat Benches, zapoczątkowanego przez Allison Owen Jones w Cardiff, wreszcie pojawi się w Polsce. Uroczystość odkrycia ławki do gadania odbędzie się na terenie Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie w trakcie Święta Sukkot 22 września o godzine 18. Od tego momentu można będzie na ławce usiąść i porozmawiać z kimś, kto się do nas dosiądzie.

- Gaduławka to ławka, która zachęca do rozmowy. Oznakowana specjalną tabliczką zaprasza do spoczęcia i oczekiwania na partnera_lub partnerkę do dyskusji. Celem Gaduławki jest walka z samotnością oraz odbudowanie poczucia wspólnoty wśród ludzi. Takie ławki kosztują niewiele, a wywierają niesamowicie pozytywny wpływ na społeczeństwo. Potrzebujemy więcej inicjatyw łączących ludzi - mówi inicjator przedsięwzięcia Richard Lucas, brytyjski biznesman pracujący w Krakowie.